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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 07:00

RGE investirá R$ 250 milhões em nova subestação de energia em Erechim

Empresas & Negócios - especial indústria moveleira do Norte do RS - Erechim. Foto Prefeitura Erechim

Empresas & Negócios - especial indústria moveleira do Norte do RS - Erechim. Foto Prefeitura Erechim

Prefeitura Municipal de Erechim/Divulgação/JC
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A prefeitura de Erechim, no Norte do Estado, recebeu representantes da RGE para apresentar o projeto de uma nova subestação de energia. Com investimento de R$ 250 milhões, as obras devem começar no primeiro semestre de 2027.

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