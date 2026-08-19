Hotel de R$ 130 milhões une natureza, bem-estar e luxo na Serra Gaúcha

Em uma área de preservação da mata nativa, ao lado do Parque do Caracol, em Canela, é planejado o primeiro hotel direcionado ao biohacking - centro de otimização humana de alta performance com bem-estar - da Serra Gaúcha, que vai aliar fitness, nutrição, recovery (recuperação), sono e mindfulness (técnicas e exercícios para treinar a mente para focar no aqui e agora).



O Niv Wellness Residence tem projeto aprovado pelo município e a expectativa dos empreendedores é lançar oficialmente o futuro hotel no início de 2027, com o início das obras. A entrega é prevista para 2030. Entre a aquisição da área e a futura construção, a incorporadora do projeto, Icaraí Haus, deve desembolsar R$ 130 milhões.



O próximo passo, que deve ser concretizado nos próximos dias, é o anúncio da bandeira que vai operar o futuro empreendimento, destaca Leandro Senna, um dos sócios da Icaraí.



"Será um hotel cinco estrelas com bandeira internacional inédita, assim como outras empresas parceiras do projeto que devem ser anunciadas em breve. Não será um hotel multipropriedade e seguirá um modelo completamente novo. Cuidar do corpo, hoje, virou o motivo da viagem para muitas pessoas. Em todo o mundo, há no máximo três lugares semelhantes, nenhum igual", garante Senna.



O objetivo do empreendimento será atender a um público já habituado à rotina fitness e em busca de qualidade de vida. Contará com 121 apartamentos em quatro prédios, com vista para a cascata do Caracol. Nos apartamentos maiores, comenta Senna, haverá inclusive mini academias. A nutrição será toda baseada na dieta ancestral do ser humano (baseada em proteínas, plantas da estação, raízes e sem industrializados). A estrutura contará ainda com um centro de quiropraxia, com massagens e acupuntura, além da possibilidade de uma criosauna (sauna a baixas temperaturas).



"Diariamente, haverá sessões de meditação. Para isso, o ambiente favorece muito. Todo o projeto é baseado nessa harmonia com o que tem nessa área de natureza preservada. A escolha do local para erguermos o projeto levou justamente isso em consideração. Niv, por exemplo, significa "presente" na linguagem caingangue, que foi o povo que viveu nessa terra. É um presente deixado e preservado por eles, que fazemos questão de conservar", explica o empreendedor.



Ao todo, o Niv terá uma área de cinco hectares, mas só em 8% deste espaço haverá construção. O restante será transformado em Área de Preservação Permanente, com remanescentes de mata nativa junto ao Parque do Caracol. Na mesma pegada sustentável, os hóspedes do futuro hotel contarão com um carro elétrico para circular pela Serra Gaúcha durante a permanência.



A Icaraí planeja um novo empreendimento residencial integrado ao Niv. Com apartamentos de aproximadamente 200 metros quadrados, o projeto é voltado ao mercado de segunda moradia e contará com serviços do hotel. A iniciativa, que acompanha a expansão da empresa - que recentemente abriu escritório em Canela, somando-se à operação do Rio de Janeiro -, segue em fase de desenvolvimento. O projeto ainda aguarda liberações municipais e definição de aporte financeiro, com previsão de ser concretizado apenas após a conclusão do hotel.