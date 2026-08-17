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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 15:03

Estrela recebe investimento de R$ 35 milhões para hotel na BR-386

386 Business Park, em Estrela

386 Business Park, em Estrela

Richter Gruppe/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Estrela, no Vale do Taquari, receberá o primeiro hotel de rede nacional instalado ao longo dos 450 quilômetros da BR-386. O Transamérica FIT, bandeira pertencente ao Atlantica Hospitality International, que fará a gestão do local, ficará dentro do 386 Business Park e contará com 102 apartamentos. 

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