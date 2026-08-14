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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 14:06

Solví investe R$ 95 milhões em nova fábrica de biometano no RS

Grupo Solvi inaugura oficialmente planta de biometano em São Leopoldo

Grupo Solvi inaugura oficialmente planta de biometano em São Leopoldo

DANI VILLAR/ESPECIAL/JC
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O investimento do Grupo Solví na segunda unidade de produção de biometano no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, foi de aproximadamente R$ 95 milhões. No ano passado, a empresa havia iniciado a operação de um complexo similar na cidade de Minas do Leão.

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