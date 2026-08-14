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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 13:36

Expansão da Girando Sol no Vale do Taquari recebe R$ 75 milhões

Fábrica da Girando Sol, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari

Fábrica da Girando Sol, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari

Vickt Films/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A fabricante de produtos de limpeza Girando Sol finaliza nos próximos dias a estrutura física da ampliação nas suas instalações em Arroio do Meio. A obra teve início no ano passado. Com isso, a indústria saltará de 22 mil para 43 mil metros quadrados de área de produção, envase e distribuição. Somados aos aportes em incrementos, especialmente em linhas de envase, o desembolso da Girando Sol em 2026 chegará a R$ 75 milhões, mesmo valor investido em 2025.

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