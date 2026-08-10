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CapaAnuário de InvestimentosIndústria

Publicada em 10 de Agosto de 2026 às 15:07

Apolo investe R$ 65 milhões na Serra e projeta triplicar produção

Sede da Apolo Tecnologia, na Serra Gaúcha

Sede da Apolo Tecnologia, na Serra Gaúcha

Apolo Tecnologia/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Com investimento de R$ 65 milhões, a Apolo Tecnologia - braço de polímeros do Grupo Marcopolo - começa em setembro a operação plena de sua nova unidade de injeção de termofixos a baixa pressão, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. A expansão fez a estrutura física aumentar significativamente, passando de 5 mil para 16 mil metros quadrados, e permitirá triplicar também a capacidade produtiva da empresa. Para sustentar o crescimento, a equipe de funcionários mais do que dobrará, atingindo 220 trabalhadores. A empresa já atua com injeção de termoplásticos

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