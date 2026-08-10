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CapaAnuário de InvestimentosSaúde

Publicada em 10 de Agosto de 2026 às 14:20

Unimed Serra Gaúcha terá complexo de serviços em shopping de Caxias

Como será o espaço de acolhimento

Como será o espaço de acolhimento

Unimed Serra Gaúcha/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A futura central de serviços da Unimed Serra Gaúcha, que funcionará junto ao Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul, terá a estrutura maior do que a inicialmente planejada, chegando a 3,7 mil metros quadrados — 1,5 mil metros quadrados a mais do que o projetado. A intenção da Unimed Serra Gaúcha é entregar a primeira fase da obra em 2027. Esta etapa contará com a inauguração do laboratório, dos consultórios e da ótica.

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