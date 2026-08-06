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CapaAnuário de InvestimentosInfraestrutura

Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 17:32

Nova ponte sobre o Rio Forqueta, em Lajeado, recebe R$ 19,8 milhões

Cidade de Lajeado receberá o investimento

Cidade de Lajeado receberá o investimento

Prefeitura de Lajeado/Divulgação/JC
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JC
JC
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional garantiu à prefeitura de Lajeado os recursos para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Forqueta.

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