Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosServiços

Publicada em 06 de Agosto de 2026 às 16:58

Proamb investe R$ 20 milhões em novo aterro para resíduos industriais

Imagem aérea mostra o local onde ficará o aterro para resíduos industriais da Proamb em Montenegro

Imagem aérea mostra o local onde ficará o aterro para resíduos industriais da Proamb em Montenegro

Maicon Hinrichsen, Edivan Rosa e César Silvestro/Divulgação/JC
Compartilhe:
Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A Fundação Proamb pretende levar adiante a construção de um novo aterro para resíduos industriais em Montenegro, no Vale do Caí, com investimento de R$ 20 milhões. O início das obras deve ser ainda em 2026. De acordo com diretor de operações da empresa, Gustavo Fiorese, é aguardada para este período a concessão da licença ambiental de instalação para o empreendimento.

Notícias relacionadas