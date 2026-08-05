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CapaAnuário de InvestimentosIndústria

Publicada em 05 de Agosto de 2026 às 16:54

Gaúcha Vibra Foods investe para ampliar produção em fábrica de Soledade

Principal investimento do Grupo Vibra no Rio Grande do Sul em 2026 é na ampliação da produção

Principal investimento do Grupo Vibra no Rio Grande do Sul em 2026 é na ampliação da produção

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
JC
O principal investimento da Vibra Foods no Rio Grande do Sul, em 2026, está concentrado na unidade de SoledadeDesde a aquisição da operação, em 2020, a empresa transformou uma planta voltada ao abate de galinhas de descarte em um complexo dedicado à produção de frangos de corte.

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