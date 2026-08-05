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CapaAnuário de InvestimentosEnergia

Publicada em 05 de Agosto de 2026 às 16:56

CPFL investe mais de R$ 90 milhões em subestação em São Sebastião do Caí

Terreno em São Sebastião do Caí já começou a ser preparado para instalação do canteiro de obras

Terreno em São Sebastião do Caí já começou a ser preparado para instalação do canteiro de obras

CPFL Transmissão/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Com um investimento de R$ 92 milhões, a CPFL Transmissão inicia ainda neste mês as obras da Subestação São Sebastião do Caí 2, no município da região do Vale do Rio Caí. Com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2028, a nova estrutura faz parte do projeto Caminhos do Sul, que terá outras três unidades e um aporte total estimado em R$ 1,1 bilhão, desenvolvido a partir do Lote 3, arrematado no Leilão de Transmissão da ANEEL nº 2025/4. Na segunda-feira (3), iniciou-se a preparação do terreno para a instalação do canteiro de obras.

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