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Publicada em 28 de Julho de 2026 às 12:22

Fabricante de móveis do RS investe R$ 51 milhões em novo centro de distribuição

Nos últimos cinco anos, Madesa alcançou a marca de 1 milhão de clientes no exterior

Nos últimos cinco anos, Madesa alcançou a marca de 1 milhão de clientes no exterior

Madesa/Divulgação/JC
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A fabricante gaúcha de móveis Madesa, que faturou mais de R$ 1 bilhão em 2025, investiu R$ 51 milhões na construção de um novo Centro de Distribuição de 31 mil m². Inaugurada em 2025, a estrutura aumentou a capacidade operacional e logística da companhia para atender tanto o mercado brasileiro quanto sua expansão internacional. As informações são da assessoria de imprensa. 

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