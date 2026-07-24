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Publicada em 24 de Julho de 2026 às 15:51

Indústria investe para expandir produção de termoplástico em Campo Bom

Investimento na fábrica da FCC é de R$ 50 milhões; componente fabricado pela empresa, TPV é utilizado principalmente pela indústria automotiva

Investimento na fábrica da FCC é de R$ 50 milhões; componente fabricado pela empresa, TPV é utilizado principalmente pela indústria automotiva

Gabrieli Silva/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
* De Campo Bom

A FCC, indústria de ciência de materiais gaúcha, expandiu sua fábrica em Campo Bom, no Vale do Sinos, a partir de um investimento de R$ 50 milhões. Os aportes, divididos entre recursos próprios e oriundos de financiamentos — inclusive da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) — resultaram em uma produção moderna de TPV, um componente industrial altamente utilizado no setor automotivo

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