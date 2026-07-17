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Publicada em 17 de Julho de 2026 às 15:45

Empresa investe R$ 140 milhões em fábrica de chapas de aço em Porto Alegre

Indústria Steel Warehouse Cisa terá sua segunda planta no Brasil instalada em Porto Alegre

Indústria Steel Warehouse Cisa terá sua segunda planta no Brasil instalada em Porto Alegre

Tânia Meinerz/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A Steel Warehouse Cisa (SWC) pretende iniciar em agosto deste ano a operação de sua segunda planta industrial no Brasil. A fábrica, especializada no beneficiamento de bobinas de aço carbono para o mercado brasileiro, tem sua sede há 10 anos na cidade de Paulínia, em São Paulo e, agora, chega ao Rio Grande do Sul, ao se instalar no bairro Humaitá, dentro do complexo industrial da Usiminas, sua parceira comercial e técnica.

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