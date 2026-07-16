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Publicada em 16 de Julho de 2026 às 09:30

Atacarejo chega à Capital com aporte de R$ 50 milhões

Inauguração Fort Atacadista na Av. Manoel Elias Porto Alegre

Inauguração Fort Atacadista na Av. Manoel Elias Porto Alegre

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O Grupo Pereira, detentor da bandeira de atacarejo Fort Atacadista, investiu R$ 50 milhões na sétima loja da marca no Rio Grande do Sul, inaugurada nesta quarta-feira (15), em Porto Alegre. Localizado na avenida Manoel Elias, no bairro São Geraldo, o ponto tem cerca de 3 mil m² de área útil em vendas e gerou 251 empregos diretos.

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