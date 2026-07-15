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Publicada em 15 de Julho de 2026 às 11:11

Clube de Porto Alegre prevê aporte de R$ 10 milhões nos próximos meses

A Sogipa foi fundada em 1867 em Porto Alegre

A Sogipa foi fundada em 1867 em Porto Alegre

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
A Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), fundada em 1867, anunciou um investimento em sua sede, na Zona Norte, de R$ 10 milhões. O valor será aportado na estrutura ao longo dos próximos meses.

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