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Publicada em 15 de Julho de 2026 às 09:02

Empresa que produz salgadinhos adquire novo imóvel em Sapucaia e prevê investir R$ 25 milhões

Perereka's tem plantas em Sapucaia do Sul e em Caxias do Sul, onde foi fundada

Perereka's tem plantas em Sapucaia do Sul e em Caxias do Sul, onde foi fundada

Perereka's/Divulgação/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
A Perereka’s, fundada em Caxias do Sul, adquiriu, neste ano, um novo terreno em Sapucaia do Sul, onde já tem uma planta, próximo à BR-118. O objetivo, caso o mercado responda conforme a expectativa dos empreendedores e a produção diária alcance 100 mil pacotes, é investir R$ 25 milhões no local ao longo dos próximos cinco anos.

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