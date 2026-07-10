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Publicada em 10 de Julho de 2026 às 16:40

'Seremos o melhor hospital do Brasil', diz CEO do Moinhos de Vento

Início das atividades no novo campus é previsto para este segundo semestre

Início das atividades no novo campus é previsto para este segundo semestre

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO/DIVULAÇÃO/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Ao anunciar a criação do Campus II da Faculdade Moinhos de Vento, em um prédio do bairro Floresta, em Porto Alegre, o CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, deixa claro quais são os objetivos próximos do grupo hospitalar:"Queremos nos tornar a maior instituição de saúde do Sul do Brasil e seremos o melhor hospital do Brasil. E isso exige investimentos constantes". 

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