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Publicada em 09 de Julho de 2026 às 15:47

Capão da Canoa investe quase R$ 20 milhões em infraestrutura viária

Investimentos incluem nova iluminação e melhorias em vias da cidade

Investimentos incluem nova iluminação e melhorias em vias da cidade

PREFEITURA DE CAPÃO DA CANOA/DIVULGAÇÃO/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A retomada da principal avenida de entrada do município, inclusive com um novo e modernizado pórtico, está no horizonte dos investimentos em infraestrutura de Capão da Canoa, e que deve ter obras iniciadas em um prazo de 30 dias. A revitalização da Avenida Maurício Boianovski, também conhecida como Central, receberá a maior parte de um pacote de pelo menos R$ 19,6 milhões em investimentos em melhorias de vias na cidade.

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