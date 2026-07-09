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Publicada em 09 de Julho de 2026 às 14:44

Metalúrgica de Canoas investe R$ 23 milhões em expansão industrial

Empresa é uma das principais processadoras de aços planos do Sul do Brasil

Empresa é uma das principais processadoras de aços planos do Sul do Brasil

Kelly Bandeira/DKF Comunicação/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A metalúrgica PS Zamprogna avança em seu plano de expansão industrial com um investimento de R$ 23 milhões destinado à modernização de seu parque fabril. Especializada no beneficiamento de aços planos, a empresa, sediada em Canoas, atua no fornecimento aos setores automotivo, do agronegócio, da construção civil e da indústria de transformação. Com o novo investimento, que contempla duas novas linhas de processamento de bobinas de aço, o plano da metalúrgica é reforçar a sua capacidade para atender um mercado com demanda aquecida.

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