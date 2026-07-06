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Publicada em 06 de Julho de 2026 às 15:32

Panfácil investe para mais do que dobrar a produção de pãezinhos congelados

Empresa investiu R$ 50 milhões neste ano na ampliação da produção de pãezinhos congelados

Empresa investiu R$ 50 milhões neste ano na ampliação da produção de pãezinhos congelados

VINI DALLA ROSA/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Prestes a completar 60 anos em 2027, o Moinho Estrela, que produz farinha, pães e outros produtos da marca Panfácil, desembolsa R$ 50 milhões este ano entre ampliação de produção de pãezinhos congelados, automação industrial e logística em Canoas. A maior parte do investimento é destinado ao carro-chefe da empresa, a produção de pães congelados, que recebe aporte de R$ 44 milhões na ampliação da planta, no bairro São Luiz. 

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