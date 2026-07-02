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Publicada em 02 de Julho de 2026 às 20:47

Transportadora amplia a estrutura em Montenegro

Em torno de 40% das posições da nova área ainda estão abertas a novos clientes

Em torno de 40% das posições da nova área ainda estão abertas a novos clientes

TW Transportes/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A transportadora TW Transportes investe para ampliar a sua presença e agregar valor aos seus clientes interessados no mercado da Região Metropolitana, Serra Gaúcha e Vale do Caí. Com sede em Carazinho, no norte do Estado, a transportadora passará a ter em Montenegro a sua maior unidade de operação de cargas, saltando de 5 mil metros quadrados para um total de 25 mil metros quadrados construídos na área. A empresa não divulga o valor investido na ampliação.

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