Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosServiços

Publicada em 03 de Julho de 2026 às 14:29

Resort na fronteira do RS com Argentina terá investimento de R$ 400 milhões

Maquete eletrônica mostra como será o Costana Frontier Resort, que ficará às margens do Rio Uruguai

Maquete eletrônica mostra como será o Costana Frontier Resort, que ficará às margens do Rio Uruguai

Costana Frontier Resort/Projeto/Divulgação/JC
Compartilhe:
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Surge, às margens do Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, um complexo turístico que deverá receber aporte de R$ 400 milhões ao longo de sua implementação, prevista para os próximos cinco anos. É no município de Novo Machado, na Região Fronteira Noroeste do RS.

Notícias relacionadas