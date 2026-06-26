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Publicada em 26 de Junho de 2026 às 20:15

Solled investe R$ 3 milhões em novos eletropostos

Os dados consolidados até maio apontam 471 veículos eletrificados em circulação em Santa Cruz do Sul

Os dados consolidados até maio apontam 471 veículos eletrificados em circulação em Santa Cruz do Sul

Solled/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Com uma meta de chegar ao final de 2026 com 48 estações de recarga para veículos elétricos instaladas no Rio Grande do Sul, a Solled Energia projeta investir R$ 3 milhões no Estado este ano.

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