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Publicada em 24 de Junho de 2026 às 20:30

Praca Mall de Gravataí recebe mais de R$ 1 milhão em novas operações

Rua Coberta de Gravataí recebe aportes de quatro novos empreendimentos

Rua Coberta de Gravataí recebe aportes de quatro novos empreendimentos

praça mall/divulgação/jc
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A Praça Mall, mais conhecida como a Rua Coberta de Gravataí, no centro da cidade, atrai novas operações e investimentos. Somente em uma dessas operações, da padaria Adulla, serão mais de R$ 1 milhão desembolsados. Ao todo, quatro novas operações chegam ao empreendimento.

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