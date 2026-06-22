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Publicada em 22 de Junho de 2026 às 19:05

Incorporadora investe R$ 50 milhões em empreendimento na Serra Gaúcha

Edifício Alba será o primeiro empreendimento da incorporadora residencial em Farroupilha

Edifício Alba será o primeiro empreendimento da incorporadora residencial em Farroupilha

Marzoli Inc./Alba/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A Marzoli Inc. iniciará suas operações em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a partir da construção de um empreendimento de R$ 50 milhões em recursos próprios. A expectativa é de que sejam gerados 200 empregos, entre diretos e indiretos, para levantar o edifício Alba, com entrega prevista para 2030. A empresa está sendo lançada por uma associação entre as famílias Marmentini e Biazoli.

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