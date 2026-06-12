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Publicada em 12 de Junho de 2026 às 18:38

Metalúrgica da Serra abre nova unidade em Farroupilha

PCPSTEEL prevê R$ 120 milhões de investimentos a partir do terceiro trimestre do ano

PCPSTEEL prevê R$ 120 milhões de investimentos a partir do terceiro trimestre do ano

Sabrina Borges/PCPSTEEL/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Com 48 anos de atuação no setor metalmecânico da Serra, a PCPSTEEL está em expansão e renovação da sua marca. Com aporte de R$ 120 milhões, a partir do terceiro trimestre deste ano, a empresa, que hoje opera em Caxias do Sul, passará a produzir também em uma nova unidade industrial em Farroupilha. Até o início de 2027, quando as novas linhas de produção atingirão o desenvolvimento pleno, a PCPSTEEL saltará da capacidade atual de 60 mil toneladas para 250 mil toneladas de aço processadas por ano.

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