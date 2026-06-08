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Publicada em 08 de Junho de 2026 às 09:00

TKE adota biometano na produção de elevadores em Guaíba

Nova central de gás com combustível renovável entra em operação hoje

Nova central de gás com combustível renovável entra em operação hoje

/Divulgação/TK Elevator
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A TK Elevator (TKE) inaugura nesta segunda (8), no seu parque industrial em Guaíba, uma nova central de gás, em parceria com a Ultragaz, que movimentará o processo industrial da empresa com o uso de biometano, sustentável e renovável, em substituição ao GLP. O investimento é parte da transformação que levará a TKE a reduzir em 95% a sua emissão de gases do efeito estufa até o final de 2027, em relação aos índices de 2019, e a modernizar toda a produção e o desenvolvimento de novas tecnologias em Guaíba.

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