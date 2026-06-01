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Publicada em 01 de Junho de 2026 às 17:59

Soprano anuncia expansão no Sul do Brasil e investimento de R$ 150 milhões

Maquete eletrônica mostra como será o novo Centro de Distribuição da Soprano em Caxias do Sul

Maquete eletrônica mostra como será o novo Centro de Distribuição da Soprano em Caxias do Sul

Tauro Arquitetura e Engenharia/Divulgação/JC
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A Soprano anunciou um plano de expansão industrial e logística na Região Sul do Brasil. A empresa investirá aproximadamente R$ 150 milhões nos próximos cinco anos em infraestrutura logística, automação de processos e maquinário industrial. As informações foram divulgadas pela assessoria de comunicação.

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