Resort francês Club Med deverá ser inaugurado em 2027 em Gramado

* De Gramado
As obras do complexo turístico e residencial Sirena Gramado já iniciaram. Até o momento, foi realizada a terraplanagem do espaço que receberá a primeira etapa do empreendimento e as fundações começam a ser construídas. A expectativa é de que, conforme contrato firmado com a construtora responsável, a inauguração da primeira fase das obras – que incluem unidade da rede francesa Club Med
, um centro de eventos e um espaço para casamentos – seja realizada no dia 1º de julho de 2027.
As informações foram compartilhadas durante evento simbólico de lançamento da pedra fundamental
das obras, realizado nesta sexta-feira, 20 de março. O empreendimento é uma realização conjunta da rede francesa de resorts all inclusive, em uma parceria com o Grupo Sirena e a DC Set Group
.
Até o momento, já foram investidos cerca de R$ 30 milhões no projeto
, conforme o empresário Jaime Sirena, CEO da Star Ópera Incorporadora, responsável pela gestão do empreendimento. Entretanto, novos aportes são esperados: apenas nessa etapa serão outros R$ 420 milhões. O complexo como um todo está orçado em R$ 1,2 bilhão
, que deverá ser desembolsado gradualmente nos próximos anos.
Em um primeiro momento, estão sendo utilizados recursos próprios e do Fundo de Desenvolvimento do Turismo. Entretanto, há previsão do contrato de financiamentos com o Banrisul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Badesul
, que deverão responder por cerca de 50% do montante voltado ao hotel. É esperado que essas verbas já comecem a ser utilizadas neste ano.
O Club Med que estará situado no complexo será um resort all inclusive
da principal categoria da grife hoteleira: exclusive collection. A certificação é utilizada para apenas cinco das 60 hospedagens do grupo francês ao redor mundo.
Com 450 acomodações
, o hotel terá 20 villas em conexão com a natureza. Além disso, contará com uma pista de esqui que poderá ser utilizada em todas as estações – que o CEO do Club Med para a América Latina, Janyck Daudet, garante que será a maior pista de esqui artificial do mundo. No âmbito gastronômico, emerge uma parceria com a marca uruguaia Narbona.
A primeira etapa do empreendimento ocupará uma área de 40 hectares
, mas é esperado que o projeto inteiro ocupe 200 hectares. Entretanto, a definição do cronograma das próximas fases e a sua implementação ainda dependem de licenças ambientais, com a execução completa da iniciativa sendo estimada em um período de 10 a 15 anos.