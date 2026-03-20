Resort francês Club Med deverá ser inaugurado em 2027 em Gramado

* De GramadoAs obras do complexo turístico e residencial Sirena Gramado já iniciaram. Até o momento, foi realizada a terraplanagem do espaço que receberá a primeira etapa do empreendimento e as fundações começam a ser construídas. A expectativa é de que, conforme contrato firmado com a construtora responsável, a inauguração da primeira fase das obras – que incluem, um centro de eventos e um espaço para casamentos – seja realizada no dia 1º de julho de 2027.As informações foram compartilhadas durantedas obras, realizado nesta sexta-feira, 20 de março. O empreendimento é uma realização conjunta da rede francesa de resorts all inclusive, em umaAté o momento, já, conforme o empresário Jaime Sirena, CEO da Star Ópera Incorporadora, responsável pela gestão do empreendimento. Entretanto, novos aportes são esperados: apenas nessa etapa serão outros R$ 420 milhões., que deverá ser desembolsado gradualmente nos próximos anos.Em um primeiro momento, estão sendo utilizados recursos próprios e do Fundo de Desenvolvimento do Turismo. Entretanto, há previsão do contrato de, que deverão responder por cerca de 50% do montante voltado ao hotel. É esperado que essas verbas já comecem a ser utilizadas neste ano.O Club Med que estará situado no complexo será umda principal categoria da grife hoteleira: exclusive collection. A certificação é utilizada para apenas cinco das 60 hospedagens do grupo francês ao redor mundo.Com, o hotel terá 20 villas em conexão com a natureza. Além disso, contará com uma pista de esqui que poderá ser utilizada em todas as estações – que o CEO do Club Med para a América Latina, Janyck Daudet, garante que será a maior pista de esqui artificial do mundo. No âmbito gastronômico, emerge uma parceria com a marca uruguaia Narbona., mas é esperado que o projeto inteiro ocupe 200 hectares. Entretanto, a definição do cronograma das próximas fases e a sua implementação ainda dependem de licenças ambientais, com a execução completa da iniciativa sendo estimada em um período de 10 a 15 anos.