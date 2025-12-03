Vale do Taquari terá nova indústria de tintas

A indústria gaúcha ganhará mais um player no mercado de tintas a partir do primeiro trimestre de 2026. Este é o plano do Grupo Rodoquímica que, ao completar 40 anos de atividade em Taquari, investe em uma transformação no seu parque industrial. Além da criação da indústria de tintas, incluindo um laboratório de desenvolvimento e testagem de produtos, também estão previstas, até o início de 2026, as obras de ampliação das fábricas de produtos de limpeza e de embalagens, além do aporte em pesquisa e desenvolvimento. Ao todo, a empresa pioneira, por exemplo, na industrialização de hipoclorito de sódio, hoje distribuído como matéria-prima, inclusive, para indústrias concorrentes, desembolsa R$ 13,7 milhões."É realmente uma transformação. Nesta semana recebemos os equipamentos laboratoriais para o desenvolvimento de tintas, que funcionará junto do nosso laboratório de concretos, que já é inovador. O maquinário para a fabricação deste novo produto tem previsão de chegada na segunda quinzena de janeiro. A nossa ideia é estarmos produzindo no primeiro trimestre do próximo ano", explica o diretor do Grupo Rodoquímica, Miguel Luis Nunes.Para que se tenha uma ideia do know-how desenvolvido no parque industrial da empresa, em Taquari, foi apresentado na última Concrete Show um impermeabilizante para concreto com uso de biotecnologia. São bactérias desenvolvidas para uso no concreto que, em contato com a água, cristalizam e impermeabilizam o material. O projeto, resultado de um investimento anual de R$ 1,5 milhão da empresa em pesquisa e desenvolvimento, está em fase final de testes.