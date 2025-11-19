Empresa do audiovisual pode investir R$ 150 milhões no Rio Grande do Sul

A Quanta, empresa de soluções no setor audiovisual, assinou um termo de engajamento com a Invest RS nesta quarta-feira, 19 de novembro, na cidade de São Paulo, para um projeto que prevê a construção de um complexo de estúdios audiovisuais no Rio Grande do Sul.

A expectativa é de que a iniciativa possa movimentar até R$ 150 milhões em investimentos e gerar cerca de 500 empregos diretos e outros 3 mil indiretos. As informações foram divulgadas pela assessoria de comunicação da Invest RS.

"Identificamos em Porto Alegre todos os elementos para desenvolver uma infraestrutura profissional de produção. É um investimento grande e especializado, que exige um ambiente preparado para crescer, e essa parceria com o Estado e o município tem sido essencial para construir o caminho. O audiovisual vive uma descentralização do eixo Rio–São Paulo, e o Sul surge como oportunidade estratégica. Quando um estúdio entra em operação, movimenta centenas de profissionais e empresas, é esse ecossistema que queremos ajudar a impulsionar", afirmou o diretor da Quanta, Frederic Breyton, de acordo com texto divulgado pela Invest RS.

Conforme a agência de promoção do investimento do RS, o projeto pretende atingir outros mercados além do audiovisual, com a utilização dos estúdios para os segmentos de eventos, esportes, games, turismo, desenvolvimento tecnológico e pesquisa. Além disso, a Invest RS afirma que a iniciativa comportará um desenvolvimento integrado, incidindo na capacitação, profissionalização e integração do setor da indústria criativa.

O material divulgado pela Invest RS acrescenta que a Quanta "pretende oferecer uma estrutura alinhada aos avanços e às inovações da área, que seja um referencial para tecnologia e apresente uma série de diferenciais para a alavancagem das produções audiovisuais nacionais".

As articulações para o projeto foram iniciadas em 2024, envolvendo prefeitura de Porto Alegre e a Secretaria Estadual da Cultura (Sedac). Em 2025, o ecossistema local foi apresentado à Quanta e, no mês de setembro, a Invest RS passou a articular os acordos.

Ficha Técnica

Investimento: R$ 150 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Quanta

Cidade: Porto Alegre

Área: Serviços