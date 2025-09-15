Planta de biometano é inaugurada em Minas do Leão e gera expectativas de crescimento do setor

De Minas do Leão

“Um primeiro passo.” Mais de um participante da solenidade de inauguração da usina da Biometano Sul, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Minas do Leão, manifestou essa opinião quanto ao que a planta representará para o segmento do biometano (biogás purificado) no Rio Grande do Sul. O complexo é vinculado ao aterro sanitário da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) e utiliza resíduos orgânicos para produzir o combustível.

O investimento na usina foi de aproximadamente R$ 150 milhões. O diretor operacional da CRVR/Biotérmica/Biometano Sul, Rafael Salamoni, detalha que a unidade começou a operação com uma produção de cerca de 45 mil metros cúbicos por dia de biometano. "É um volume bem expressivo para uma planta que está iniciando sua atividade", enfatiza Salamoni. Já na sua largada, trata-se da maior capacidade produtiva do biocombustível materializada no Estado, até o momento.

A estrutura em Minas do Leão pretende chegar ao pico da produção em meados de 2026, atingindo 66 mil metros cúbicos diários de biometano. Futuramente, a expectativa é que seja feito um novo investimento na ampliação do complexo, alcançando uma capacidade total de cerca de 100 mil metros cúbicos do gás ao dia, o que deve ocorrer em 2028.



O biometano produzido na unidade leonense já tem contrato firmado de comercialização com a Ultragaz. Também já estão sendo realizadas obras no aterro da CRVR em São Leopoldo para a produção de biometano nesse município. De acordo com Salamoni, essa planta verifica um avanço de cerca de 60% das obras. A operação dessa unidade, que terá uma capacidade de 32,4 mil metros cúbicos ao dia, está prevista para junho do próximo ano.

O grupo também já tem projetos similares sinalizados para as cidades de Santa Maria, Giruá e Victor Graeff. A perspectiva do grupo é chegar até 2030 com uma capacidade de 250 mil metros cúbicos ao dia de biometano, o que equivale a cerca de 10% do que o Rio Grande do Sul consome hoje de gás natural, que é uma fonte fóssil, de maior impacto ambiental.

Salamoni enfatiza que o grande desafio será propagar a tecnologia para mais cidades do interior gaúcho, em aterros de médio porte, que atuam com 500 a 700 toneladas de resíduos por dia. Ele ressalta que o crescimento do setor passará por uma diversificação de tecnologia. O diretor operacional da CRVR/Biotérmica/Biometano Sul acrescenta que os aterros também podem receber outros tipos de resíduos como, por exemplo, os da suinocultura. Ele argumenta que descentralizar a produção de biometano é trazer desenvolvimento para o Interior.

Para Salamoni, o projeto em Minas do Leão é o marco inicial de uma ideia que irá se espalhar pelo Estado. "Esse é um primeiro passo, já sólido, que nos deu a condição de pensar os próximos projetos com muita tranquilidade", assinala o dirigente. O local onde a usina foi implementada é o maior aterro do Rio Grande do Sul. O diretor-executivo da CRVR, Leomyr Girondi, ressalta que o espaço trabalha com cerca de 5 mil toneladas de resíduos ao dia. "Buscando a melhor destinação e reaproveitamento desse material", frisa Girondi.

Somente Porto Alegre, informa o diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Carlos Alberto Hundertmarker, envia cerca de 3 mil toneladas de resíduos e rejeitos ao dia para o complexo. O custo dessa operação, ao mês, é de mais de R$ 11 milhões. Ele recorda ainda que cerca de 200 mil toneladas em resíduos ocasionados pela enchente na capital gaúcha foram destinadas para esse local.

Conforme o diretor-executivo da CRVR, soluções como essa (aterro e produção de energia), se pulverizadas pelo Rio Grande do Sul, permitirão que os municípios diminuam os custos logísticos ao lidar com seus resíduos. Um exemplo citado por ele é o caso da Fronteira Oeste que, aponta o dirigente, pode ser beneficiada com uma proposta semelhante à que foi adotada na Região Metropolitana.

O prefeito de Alegrete, Jesse Trindade (MDB), que esteve presente na cerimônia dessa segunda-feira, revela que, se tudo transcorrer dentro do previsto, em breve será implantado o primeiro aterro sanitário no município e, em dois a três anos, também poderá ser possível produzir energia elétrica ou biometano a partir dos resíduos que serão destinados para o local.

Ele lembra que hoje os resíduos gerados na cidade e na Região da Fronteira Oeste seguem para o aterro localizado em Santa Maria (a cerca de 230 quilômetros de distância). Com a implantação da nova estrutura, esses materiais poderão ser depositados em solo alegretense.