Transportadora inaugura base operacional em Butiá para atender avanço da indústria de celulose

Parte essencial dos investimentos da CMPC em sua expansão florestal e industrial no Rio Grande do Sul, a transportadora JSL inaugurou na última semana em Butiá uma nova base operacional, com oficina e escritório administrativo, a partir do investimento de R$ 8 milhões na região Centro-Sul. É a mesma região onde a multinacional chilena da celulose investe para erguer, em Barra do Ribeiro, seu novo complexo industrial. A JSL, empresa líder nacional em logística, é a prestadora deste serviço à indústria há mais de dois anos.

De acordo com a JSL, a nova base passa a ser um ponto de suporte, estacionamento e manutenção da frota utilizada na operação, substituindo o modelo anterior de manutenção terceirizada e aumentando a agilidade dos processos logísticos. A nova base tem 20 mil metros quadrados de área construída e amplia a capacidade de atendimento da companhia na região, que agora contará com mais de 650 colaboradores dedicados exclusivamente à operação em Butiá — incluindo as 70 novas vagas criadas com a inauguração.

De acordo com o CEO da JSL, Ramon Alcaraz, reforça que o investimento garante a estrutura logística para as futuras expansões da indústria parceira, com estrutura robusta, geração de empregos locais e aumento de eficiência na operação.

O investimento da JSL no município também se reflete na formação de mão de obra local: a cidade recebeu a quarta edição do programa Mulheres na Direção, iniciativa que capacitou 5 colaboradoras para a função de motorista de caminhão, com turmas voltadas especialmente para a demanda da operação. A operação para a CMPC funciona de forma ininterrupta — 24 horas por dia, sete dias por semana — e envolve uma complexa cadeia que conecta a extração de madeira e o transporte da matéria-prima até a planta industrial em Guaíba.

Desde o início desse parceria, a transportadora á investiu R$ 190 milhões em veículos e equipamentos especializados. A JSL transporta anualmente cerca de 1,8 milhão de metros cúbicos de madeira, volume que continuará sendo movimentado a partir da nova filial, com uma frota composta por 160 veículos, entre conjuntos bitrens e carretas de quarto eixo. A companhia também implementa, de forma pioneira, um modelo de carreta nove eixos remontável, que permite a adaptação do número de eixos conforme o horário e as normas das rodovias, otimizando a operação.

Fazem parte da JSL as empresas Fadel, TPC, Transmoreno, Rodomeu, Marvel, IC Transportes, FSJ Logística e TruckPad, somando mais de 26 mil ativos, 84 centros de distribuição e 1,7 milhão de metros quadrados dedicados à armazenagem no Brasil e com atuação em outros seis países.

Ficha técnica



Investimento: R$ 8 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: JSL

Cidade: Butiá

Área: Varejo/Serviços