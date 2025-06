Daer investe R$ 14 milhões no acesso a Rolador pela ERS-165

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, espera entregar as obras de acesso municipal a Rolante pela ERS-165 até o final de 2026. Ao todo, a obra, iniciada em 2019, contará com investimento de R$ 14 milhões e conectará a cidade à vizinha São Luiz Gonzaga, ambas na Região das Missões.

O ligação asfáltica entre os municípios é uma das 19 obras do tipo em andamento no Estado e contará com 23,82 quilômetros de extensão. O trecho já recebeu quase integralmente os serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica. Ainda é necessária a construção de duas pontes, sendo uma sobre o arroio Piraju e outra sobre o rio Rolador. As informações foram divulgadas pelo Daer.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 14 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Governo do Estado

Cidades: Rolador, São Luiz Gonzaga

Área: Infraestrutura