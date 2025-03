Ijuí terá indústria "flex" de biodiesel a partir de investimentos na ampliação da produção da 3tentos

Com uma previsão de investimento total de R$ 200 milhões neste ano, a 3tentos projeta chegar ao final do ano com ampliação de 40% na sua capacidade de processamento e produção de biodiesel entre as suas duas fábricas no Rio Grande do Sul, em Ijuí e Cruz Alta. Com direito a uma inovação. A planta industrial de Ijuí será "flex", como aponta o diretor de operações da 3tentos, João Marcelo Dumoncel. Isso porque, além da soja, a partir de algumas adaptações, esta unidade no Noroeste do Estado também será capaz de processar a canola, que é uma das grandes apostas da empresa que completa 30 anos em 2025. Somente nas ampliações industriais no Estado, serão desembolsados R$ 130 milhões.

Os valores investidos devem repetir o volume de 2024. Desde 2021 até o último ano, foram R$ 800 milhões investidos pela 3tentos somente no Rio Grande do Sul. Na última semana, a empresa divulgou seus resultados, registrando um crescimento de 42,5% na receita operacional líquida, chegando a R$ 12,8 bilhões. Deste volume, 65% foi resultante das operações no Rio Grande do Sul. Os outros 35%, no Mato Grosso, onde a 3tentos já conta com uma indústria em Vera e segue em avanço, com a construção de uma indústria de processamento de milho. A maior parte da receita da empresa, que tem origem em Santa Bárbara do Sul, concentra-se justamente nas operações industriais, que responderam por R$ 6,7 bilhões em 2024, sendo 57% no Estado.

"Começamos o ano com uma capacidade de processamento de 4 mil toneladas por dia de soja entre as duas indústrias gaúchas. Fecharemos o ano com uma capacidade de 5,6 mil toneladas. Embora estejamos em evolução, com crescimento nos resultados, em Mato Grosso, nós seguimos investindo e apostando no fomento à produção rural no Rio Grande do Sul. É a nossa origem, que mantemos ao longo desses 30 anos. Nossa expectativa é mantermos em 2025 a média de 30% de crescimento que temos registrado nos últimos 12 anos. Com as ampliações, já teremos um incremento contratado garantido", aponta o diretor.

Em termos de produção, a 3tentos saltará de 850 mil litros por dia para 1,5 milhão de litros por dia de biodiesel saindo das unidades de Ijuí e Cruz Alta. A partir de novembro e dezembro, a empresa planeja iniciar o processamento da canola, que teve o início do fomento a produtores gaúchos no ano passado.

Canola no inverno

"A nossa prioridade sempre esteve em oferecer o melhor para o crescimento dos nossos clientes, que são os produtores rurais. Por isso, a nossa aposta na canola, que tem o dobro da capacidade de geração de óleo por grão em relação à soja, em uma nova cultura de inverno para o Rio Grande do Sul. Todo o restante do Brasil tem uma segunda safra forte, no Rio Grande do Sul, enquanto plantamos 9 milhões de hectares no verão, no inverno, não chegamos a cobrir nem 3 milhões de hectares. São 6 milhões de hectares de potencial, ainda com a possibilidade, pela rotação de culturas, de fortalecer a cultura do trigo também no inverno", diz Dumoncel.

Segundo ele, a 3tentos oferece a assistência técnica, os insumos e a garantia de compra desta cultura estimulada da canola. Com resultado, neste ano, com plantio previsto para maio, serão 50 mil hectares fomentados pela empresa. Correspondem a 20% de toda a produção prevista de canola no Estado em 2025.

A maior parte do plantio estará no Noroeste gaúcho, que é onde a canola já tem resultados comprovados, mas João Dumoncel diz que o objetivo é, a partir do trabalho técnico da empresa, espalhar a cultura por outras regiões, especialmente o Centro e Centro-Sul do Rio Grande do Sul.

"Sempre focamos muito no cliente, em fazermos sentido para ele. Ao longo desses 30 anos, por exemplo, implementamos a soja resistente, o plantio direto e de precisão e fomos agentes de difusão desses avanços. Nosso objetivo é cada vez mais garantirmos esse atendimento de ponta a ponta para o produtor", afirma o diretor.

Neste ano, a perspectiva é a abertura de duas novas lojas 3tentos no Rio Grande do Sul. Uma, já em processo de abertura, em São Vicente do Sul, outra, ainda sem sede definida. Em 2024, foram três lojas abertas no Estado. Também neste sentido, de garantir a ponta a ponta ao produtor, avança a Tentos Cap, considerada o braço financeiro das operações da 3tentos.

Conforme Dumoncel, o crescimento deste setor tem sido garantido não apenas com o financiamento ao produtor, mas também com o seguro agrícola. O avanço da canola, por exemplo, está todo segurado pela Tentos Cap.

FICHA TÉCNICA



Investimento: R$ 200 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: 3tentos

Cidades: Ijuí, Cruz Alta, São Vicente do Sul

Área: Indústria

Investimentos em 2024: R$ 200 milhões