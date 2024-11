Fabricante de vidros da Serra inaugura nova sede com capacidade produtiva triplicada

Com o objetivo de se tornar a maior beneficiadora de vidros do Sul do Brasil, destinados à construção civil, a empresa Modelo Vidros, de Garibaldi, inaugura na próxima sexta-feira a sua nova fábrica, com produção e área construída três vezes maiores do que atualmente. Entre as obras da nova sede, iniciadas em 2020 e concluídas há alguns meses, e a compra de maquinários, os investimentos chegam a R$ 80 milhões.

Parte dos recursos foram garantidos com financiamento pela Finep. Entre inovações nos produtos e nos processos da nova sede, a empresa garantirá, em sua nova produção, 100% de reutilização da água usada no processo fabril. Toda energia fornecida para a fábrica também tem origem em fontes renováveis.

A expectativa inicial da empresa era de que a nova sede estivesse operando ainda em abril. No entanto, o projeto e os investimentos foram ampliados, e agora, a nova fábrica terá 35 mil metros quadrados de área fabril. O triplo da atual área e mais de 50% a mais do que o inicialmente previsto. A capacidade produtiva também saltará para 1,5 mil toneladas de vidro por mês.

De acordo com o diretor da empresa, Leonir Nicaretta, além do aumento da capacidade produtiva, a Modelo Vidros terá muito espaço para inovações. Entre os objetivos da empresa está na automação da produção.

Conforme o empresário, que deu início à empresa há 30 anos, ao lado de Neiva Nicaretta, a nova estrutura permitira maior possibilidade na laminação de chapas de jumbo, com grandes dimensões, para vitrines.

Em outra frente, a Modelo Vidros pretende avançar em relação à atuação de outros fornecedores, de peças metálicas, por exemplo, para que, ao comprar uma peça da empresa de Garibaldi, o cliente já tenha o kit de ferragens para instalação garantido.

A Modelo Vidros já é uma referência no setor da construção civil, e agora pretende chegar á liderança do mercado na Região Sul. Atualmente, tem mais de mil clientes ativos entre construtoras, indústrias de esquadrias e vidraçarias. Hoje, fornecem para todo Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. A ideia é ampliar as vendas para outras regiões do País.

