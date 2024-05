Cooperativa do Centro do Estado projeta nova indústria de arroz

Na esteira da recuperação das lavouras de grãos, depois de dois anos de estiagens na Região Central do Estado, a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal) acelera os investimentos para, até o final do ano, ter em operação a sua nova indústria para beneficiamento de arroz, no município de Dona Francisca, que fará saltar a produção do arroz Bella Dica, marca própria da Camnpal, de 70 mil para até 300 mil fardos de 30 quilos por mês. As informações constam no Anuário de Investimentos 2024 do Jornal do Comércio.

A finalização do projeto da fábrica, iniciado em 2022, consumirá a maior parte dos R$ 30 milhões previstos em investimentos pela cooperativa neste ano. Em 2023, a Camnpal aportou R$ 61 milhões, também com o maior percentual dedicado à agroindústria. Além do arroz, a cooperativa também industrializa a marca própria de feijão.

"Todo o investimento é feito com recursos próprios da cooperativa, e ao longo dos anos, sempre foi nossa característica investirmos 50% do resultado do ano anterior, com 30% divididos entre os associados. Mas em 2023, apostamos no potencial deste projeto e avaliamos que havia necessidade de acelerar a construção da nova indústria, com ampliação dos aportes. Com os bons resultados desta safra 2023/24, temos boas perspectivas para o futuro, com aumento da demanda, por exemplo, pelo arroz", aponta o presidente da cooperativa, Claudimir Piccin.

Contando com 7,5 mil associados, e operando 17 unidades entre nove municípios da região - mas com plantio em 50 cidades da área Central do Estado -, o arroz responde atualmente por 14,5% dos grãos recebidos pela cooperativa, e o feijão, por 4%. O maior percentual, 67%, é de soja. E a tendência, nesta safra, é este volume ser ampliado.

Em 2023, a cooperativa fechou o ano com faturamento de R$ 1,3 bilhão. No ano anterior, foram R$ 1,5 bilhão. O momento, explica o presidente, é de ampliar os investimentos também em armazenagem, para dar conta do retorno da boa safra.

Durante este ano, a meta é entregar seis novos silos. O primeiro deles, em São Sepé, está em fase de finalização. Também já foi inaugurada uma nova moega em São João do Polêsine. A projeção, a partir deste primeiro semestre, é aumentar em 560 mil sacas a capacidade de armazenagem entre as estruturas da Camnpal, chegando a 1,2 milhão de sacas.

Por outro lado, a cooperativa também inaugurou neste ano um novo agrocenter, em Novo Cabrais, para distribuição de fertilizantes, defensivos, peças e utensílios aos produtores.