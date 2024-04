Para garantir cronograma da duplicação da BR-386, CCR ViaSul aumenta aportes em quase 60%

CCR ViaSul Depois de mais de um mês com obras paradas, afinalmente retomou, nesta semana, a duplicação do primeiro trecho da BR-386, entre Marques de Souza e Lajeado. A obra, que compreende um trecho de 20,3 quilômetros, tinha previsão de entrega no segundo semestre de 2023, depois de outro problema contratual, que também paralisou a duplicação em abril do ano passado. Agora, restando ainda nove quilômetros para a finalização do trecho, com a contratação de novas empreiteiras para tocar as obras, a concessionária prevê a entrega para fevereiro de 2025, com o desembolso de R$ 120 milhões.

A conclusão do trecho é considerado prioridade máxima pelo diretor de Engenharia da CCR Rodovias, Ângelo Luiz Lodi, dentro do plano de investimentos recorde da empresa no Estado em 2024. Com a projeção de desembolsar, entre todas as rodovias administradas pela CCR ViaSul, R$ 875 milhões, a concessionária ampliará em 56% os aportes em relação aos R$ 560,9 milhões de 2023.

"O principal objetivo da CCR ViaSul neste sexto ano de concessão é concluir as obras de duplicação no primeiro trecho da BR-386, entre Marques de Souza e Lajeado, bem como o trecho das faixas adicionais entre Lajeado e Estrela. Em paralelo, também, trabalhamos no outro novo trecho a ser duplicado, entre Soledade e Fontoura Xavier e, em breve, também daremos início a mais um trecho, entre Tio Hugo e Soledade", diz o diretor.

Mas se engana quem pensa que os problemas que geraram o atraso na entrega do primeiro trecho duplicado da rodovia se limitam às questões contratuais para as obras. A BR-386 cruza o Vale do Taquari, e foi diretamente atingida pelo excesso de chuvas e cheias no último ano. Para que se tenha uma ideia, em outubro, entre os 30 dias do mês, foi possível ter as máquinas trabalhando na estrada por apenas dois dias.

Reforço contra eventos climáticos

"Enfrentamos grandes adversidades climáticas que impactaram diretamente tanto no cronograma das obras quanto na operação da rodovia, e isso reflete diretamente na vida do nosso cliente. Sempre levamos em consideração essas intempéries, porém, vivemos dias extremamente atípicos, que inclusive superaram índices históricos do Estado. Ainda assim, continuamos atuando incansavelmente buscando manter a 'roda girando' o melhor possível", aponta Lodi.

Diante deste cenário, parte dos investimentos de 2024 serão direcionados na concretização de uma parceria entre a CCR ViaSul e o Climatempo para a criação de um centro de monitoramento climático permanente, com boletins técnicos diários e alertas sobre as condições meteorológicas nas pistas.

"Ao todo, serão mais de 3,6 mil quilômetros de rodovias em cinco estados que receberão essa atenção nossa, pela preocupação de que os eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas tendem a atingir cada vez mais o setor de infraestrutura", explica o engenheiro.

Serão usados modelos meteorológicos avançados e o Sistema de Alerta e Monitoramento da Climatempo (Smac), que enviará alertas às áreas de concessão do Grupo CCR sobre condições como queda de raios, chuva forte ou vendaval.

"Cada concessão terá um centro de monitoramento do tempo equipado com um telão, onde serão compartilhadas informações meteorológicas em tempo real", comenta Ângelo Lodi.

Ainda não há um cronograma definido para a instalação dessas estruturas no Rio Grande do Sul. A CCR ViaSul estuda também a aplicação do chamado asfalto borracha, como já usa nas concessionárias do grupo na Região Sudeste.

Novos trechos em duplicação este ano

A prioridade para finalizar o trecho entre Marques de Souza e Lajeado, que tem 92% do projeto executado - 11,5 quilômetros já tem o tráfego liberado -, acabou atrasando também a previsão de que em fevereiro deste ano seria possível dar a largada para o terceiro trecho a ser duplicado, com 31 quilômetros entre Soledade e Tio Hugo. Desde o final do ano passado a concessionária trabalha na duplicação de 27,3 quilômetros entre Soledade e Fontoura Xavier, com investimento de R$ 350 milhões. A concessionária tem até 2030 para duplicar também os 55 quilômetros entre Fontoura Xavier e Marques de Souza, fechando 165 quilômetros de duplicação da Estrada da Produção, entre Lajeado e Carazinho.

"Entre as obras iniciadas no passado e que ainda não foram concluídas, todas possuem um cronograma otimizado, buscando a entrega no menor prazo, sendo algumas previstas para este ano e outras para o próximo ano. Mesmo com alguns percalços pontuais, nossos cronogramas seguem dentro do previsto. Até agora, entregamos mais de 50% de nova duplicação, 18 novas passarelas, implantamos novos dispositivos de segurança. Ao mesmo tempo, percebemos um aumento previsto no fluxo da rodovia, que é uma tendência natural no nosso modelo de negócio", explica o diretor.

Conforme o relatório de 2023 da concessionária, o tráfego entre as BRs 386, 448, 290 (Freeway) e 101, houve ampliação de 5,2% no tráfego em relação ao ano anterior.

Entre as obras em execução pela concessionária, também na BR-386, está, por exemplo, o trevo entre Montenegro e Triunfo, que irá melhorar o fluxo nas ligações com as BRs 287 e 470. Com 35% da obra executada até o final do primeiro trimestre, a perspectiva é entregar o trevo até agosto. Dos nove quilômetros restantes de obras, estão pendentes também três quilômetros nas vias marginais, um retorno, um alargamento de ponte, duas passarelas e três interseções.

Conforme a concessionária, mais de 65% das obras estão realizadas no trecho de 5,1 quilômetros entre Lajeado e Estrela, sendo metade das ações de implantação das novas faixas e 99% das passarelas.

A CCR ViaSul avança também nas obras de correção da pavimentação na BR-448. Obras que atualmente estão na altura de Esteio e seguem em direção à Capital, com prazo para término no final de maio.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 875 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: CCR Viasul

Cidades: Diversas

Área: Infraestrutura

....................................................................

Investimentos em 2023: R$ 560,8 milhões