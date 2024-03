Concessionária Dipesul investe em lojas remodeladas no Interior do RS

Com investimentos que chegam a R$ 23 milhões, a Dupesul, concessionária Volvo para ônibus e caminhões, terá, ainda em 2024, novas estruturas em seus pontos de venda em Passo Fundo e Caxias do Sul. O anúncio da concessionária que está presente em oito lojas no Rio Grande do Sul foi feito neste mês de março. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da empresa.

De acordo com o diretor executivo da Dipesul, Fabiano Todeschini, a maior parte dos aportes é destinada à nova unidade que está em fase de construção no município do Norte do Estado. A concessionária ocupará uma área de 14 mil metros quadrados às margens da BR-285, no bairro Valinhos. A inauguração é prevista para outubro deste ano.

Outra parcela dos investimentos milionários é aplicada no município da Serra, onde a loja já existente passa por uma remodelação e redimensionamento. A novidade é que o espaço será vizinho da Randon Venice Implementos Rodoviários, em Caxias do Sul, garantindo maior facilidade para os clientes das duas empresas. A reinauguração é prevista para agosto deste ano.

A preocupação com o avanço das suas ações de sustentabilidade também está reforçada no pacote de investimentos de 2024 da concessionária. Será concluído o projeto de 100% de água tratada, com a instalação de Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) em todas as concessionárias Dipesul do Estado. Ainda em 2024, a empresa se prepara para fechar o ciclo de ter 100% da energia elétrica de fontes renováveis, a partir de acordo no mercado livre, com a compra junto a oito concessionárias, intermediada pela Raizen, uma das maiores companhias de energias renováveis do Brasil.

As ações anunciadas neste ano fazem parte, como destaca o diretor comercial, Marcel Klauberg, da estratégia comercial mais agressiva da Dipesul, adotada a partir de 2022. A partir deste movimento, a Volvo tomou a liderança do mercado de caminhões pesados no Rio Grande do Sul – no Brasil, a marca já tinha a liderança. A marca é a segunda no Rio Grande do Sul nos segmentos semipesados e nos vocacionais.

Ficha técnica

Investimento: R$ 23 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Dipesul

Cidades: Passo Fundo e Caxias do Sul

Área: Varejo/Serviços