Unimed Nordeste investe na aquisição de robô para cirurgias

saúde para a Serra Gaúcha, o robô Da Vinci X chegou ao Complexo Hospitalar Unimed Nordeste-RS. Com ele, o primeiro instalado na região, a cooperativa lança o Programa de Cirurgia Robótica, que passa a oferecer aos cirurgiões acesso à inovação tecnológica, e à comunidade a precisão e segurança de um dos robôs cirúrgicos mais modernos do mundo. A primeira cirurgia robótica deve ocorrer ainda neste semestre.

O presidente da Unimed Nordeste-RS, André Germano Leite, afirma que o investimento pioneiro permitirá ao complexo hospitalar da instituição seguir como referência entre os melhores hospitais do País. Ao longo dos próximos três anos, a cooperativa aportará R$ 15 milhões, sendo R$ 9 milhões no programa da cirurgia robótica e o restante na qualificação da estrutura do complexo.



Para assegurar assistência à saúde de excelência, a cooperativa médica entrega ainda uma sala cirúrgica de 57m², preparada para atender cirurgias robóticas, localizada no Bloco B do complexo hospitalar. Além da sala operatória, a instituição possibilitará aos cirurgiões certificados e acesso à plataforma de simulação de cirurgia robótica.

O simulador funcionará em um novo espaço, em um auditório de 47m² anexo à sala cirúrgica, de onde também será possível acompanhar os procedimentos e realizar reuniões e workshops.



Desenvolvido pela empresa norte-americana Intuitive, o sistema cirúrgico robótico Da Vinci X é a quarta geração do robô Da Vinci e um dos mais modernos do mundo. Entre seus diferenciais está a garantia de uma intervenção cirúrgica precisa e minimamente invasiva, diminuindo os riscos de complicações e o tempo de recuperação do paciente.



O equipamento possibilita a realização de procedimentos das mais diversas especialidades, como urologia, ginecologia, torácica e coloproctologia, além de cirurgias geral, digestiva e de cabeça e pescoço, dentre outras.

A enfermeira e coordenadora do programa, Thaís Bordin, enfatiza que são muitas as vantagens propiciadas pela cirurgia robótica em relação à convencional. Dentre elas, acesso minimamente invasivo, visão ampliada tridimensional e em alta definição, câmera estável e guiada pelo cirurgião e melhor ergonomia para o médico. "Comparando com a laparoscopia, a robótica oferece ao médico uma visão full HD 3D, filtro de tremor e maior amplitude de movimento, além de facilitar o alcance de estruturas que nenhuma outra modalidade oferece. A cirurgia robótica é considerada o padrão ouro no tratamento de diversas especialidades médicas, sendo sinônimo de inovação e excelência em saúde", explica.



Para operar com a plataforma robótica, o cirurgião precisa estar certificado, ou seja, cumprir os critérios estabelecidos por resolução do Conselho Federal de Medicina e de sociedades médicas. O Complexo Hospitalar Unimed já conta com auditório para a realização de eventos e transmissões ao vivo, os quais poderão, em breve, ser realizados também do novo auditório robótico.



Ficha técnica

Investimento: R$15 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Cooperativa Unimed Nordeste-RS

Cidade: Caxias do Sul

Área: Varejo/Serviços