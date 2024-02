Cooperativa Unicred Integração avança em investimentos em saúde no RS

Acompanhando o avanço dos polos de referência em saúde em regiões como o Sul do Estado e a Serra, a cooperativa Unicred Integração, que tem sua sede em Caxias do Sul, mapeia para 2024 um plano de expansão estratégico.

construção do Hospital Monporto Até junho deste ano, o plano da cooperativa é inaugurar duas novas agências em Caxias do Sul – no Centro e no Shopping Villagio – e uma em Rio Grande, onde é finalizado um dos maiores investimentos na área da saúde este ano no Estado, com a

A explicação está na forma de investimento deste novo empreendimento hospitalar na cidade do Sul. Entre os 26 investidores, 22 são médicos. E este é o perfil de pelo menos 50% dos 19 mil cooperados da Unicred Integração.

Ao todo, com a perspectiva de inaugurar ainda uma nova agência em Pelotas no segundo semestre, além de dar sequência à expansão no Nordeste do Brasil, com agências no Maranhão e no Ceará, serão até R$ 8 milhões investidos no aumento da estrutura de atendimento da cooperativa de crédito.

Outros R$ 12 milhões estão projetados para aportar em serviços de tecnologia, como o desenvolvimento de novas ferramentas financeiras específicas para a área da saúde.

LEIA TAMBÉM: Unicred Central RS alia inovação e expansão há 32 anos

"O cenário em 2024 se desenha muito positivo, com a baixa na taxa de juros e o fortalecimento cada vez maior dos investimentos no ecossistema da saúde. Entre 2022 e 2023, no pós-pandemia, houve um aumento significativo na demanda por negócios nesta área específica, que é o nosso setor de atuação. Isso fez com que nos antecipássemos para acompanharmos este crescimento do setor, e temos conseguido excelentes resultados para os nossos cooperados", explica o diretor executivo da Unicred Integração, Adalberto Veiga.

De acordo com Veiga, a meta em 2024 é ampliar em 20% o volume de operações e de cooperados. A instituição fechou o primeiro semestre de 2023 com R$ 1,5 bilhão em ativos. Ao todo, o Sistema Unicred, que tem relação bastante próxima com as unidades da Unimed, tem R$ 27 bilhões em ativos.

O plano de expansão da Unicred Integração, que é a segunda maior entre as 10 integrantes do Sistema Unicred no Rio Grande do Sul, começou há três anos. Em 2023, com um investimento de R$ 19 milhões, foram modernizadas agências em Caxias do Sul, Carlos Barbosa e Rio Grande e também feitos aportes na melhoria dos sistemas tecnológicos.

A partir da Serra, a cooperativa hoje atende também as regiões Norte e Sul do RS, além dos estados Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. No Rio Grande do Sul, são 12 agências vinculadas à Integração.

"Este perfil de cooperado bastante segmentado nos impõe alguns desafios que temos trabalhado para solucionar com os investimentos destes últimos anos. Especialmente na área tecnológica e de avanço no mercado financeiro. Hoje o nosso cooperado, por exemplo, tem acesso a toda a plataforma de investimentos do BTG Pactual, e estamos desenvolvendo um sistema DTVM próprio, que será lançado em breve", explica o executivo.

Entre as soluções específicas para os profissionais da saúde, o sistema já opera, por exemplo, uma plataforma que centraliza todas as operações financeiras e investimentos do cooperado.

"São médicos e odontólogos que hoje têm investimentos e rendimentos em diversos hospitais, por exemplo, e não têm o tempo necessário para dedicar a atenção a essas finanças. Nós temos investido para facilitar essa rotina", comenta Adalberto Veiga.

Em todo o País, o Sistema Unicred conta com 310 mil cooperados, 60% deles atuantes na área da saúde.

Ficha técnica

Investimento: R$ 20 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: cooperativa Unicred Integração

Cidades: Caxias do Sul e Rio Grande

Área: Varejo/Serviços

Investimentos em 2023: R$ 19 milhões