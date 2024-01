Cotripal finaliza novas unidades para armazenar os grãos da safra de verão

A ordem na cooperativa Cotripal, de Panambi, é garantir a infraestrutura necessária para o recebimento e armazenamento da safra de verão que, depois de dois anos e incertezas, desenha-se positiva. Pelo menos duas novas unidades de armazenagem, nos municípios de Eugênio de Castro e Catuípe, devem ser concluídas ainda no primeiro trimestre deste ano.

Em 2023, outras três, em Linha Gramado, Santa Tereza e Pejuçara – esta com uma unidade de secagem de grãos – foram concluídas no segundo semestre, quando foi possível à cooperativa retomar investimentos após um contingenciamento no início de 2023.

"A perspectiva é de um ano com uma safra de volta aos padrões normais. Estamos otimistas, mas, claro, manteremos a cautela até termos, de fato, o resultado da safra. Por enquanto, nosso empenho está em garantir a estrutura que o nosso produtor precisa para os grãos", afirma o presidente da Cotripal, Germano Döwich.

financiamento pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) Por isso, a cooperativa ainda não projeta em números concretos o que será aportado em investimentos em 2024. No ano passado, foram R$ 96 milhões em investimentos. Boa parte, garantidos com

"A ideia é fecharmos um ano com investimentos que repitam algo próximo aos valores de 2023, que é uma média do que temos conseguido aportar ano a ano", explica o presidente.

Segundo ele, após a colheita será possível apontar as cidades que precisarão de recursos para, principalmente, modernizarem estruturas de armazenagem já existentes. Atualmente, a Cotripal opera com unidades de recebimento em 19 municípios e em 13 com armazenagem.

A partir dos investimentos iniciados no ano passado, a cooperativa chega a 450 mil toneladas de capacidade para armazenar a produção de 5,8 mil produtores. De acordo com Döwich, em torno de 50% dos aportes do BRDE foram concluídos no ano passado. Significa que, em torno de R$ 25 milhões inda restem ser aportados.

A principal obra com este recurso acontece em Coronel Barros, que tem previsão para ser entregue neste ano, mas depois de finalizada a safra de verão. No local, a Cotripal já opera uma unidade de recebimento e investe, com uma estrutura modular para a transformação em uma unidade de armazenagem de grãos.

Cooperativa tem projeto de atacarejo

Para o segundo semestre deste ano, a cooperativa espera ter concretizado o seu principal projeto na área do varejo. Será concluída a ampliação do atual mercado da Cotripal em Panambi, transformando-o no primeiro atacarejo da cooperativa, com a bandeira Mais Atacado. Depois de aportar R$ 27 milhões na obra em 2023, neste ano, o presidente projeta serem necessários ainda R$ 20 milhões para a finalização da estrutura.

"Estamos dentro do cronograma ainda, apesar da dificuldade que tivemos no período de terraplanagem e de início da estrutura, com as chuvas no ano passado", comenta.

em 2023, a cooperativa mantém em stand by o seu projeto mais arrojado Assim como aconteceunesta área, que seria a construção de um verdadeiro shopping center, agregando todos os formatos de lojas da Cotripal, em Ijuí. A estimativa de 2022 era de que aquele projeto absorverá pelo menos R$ 100 milhões. Não há prazo para que seja retomado.

Ficha técnica

Investimento: Valor total ainda não definido

Estágio: Em execução

Empresa: Cooperativa Cotripal

Cidades: Panambi, Coronel Barros, Eugênio de Castro e Catuípe

Área: Infraestrutura

Investimentos em 2023: R$ 96 milhões