Comercial Zaffari deve investir R$ 1 bilhão até 2027 no Rio Grande do Sul

O grupo do setor de supermercados Comercial Zaffari planeja uma forte expansão em suas lojas no Rio Grande do Sul. O foco é a bandeira de atacarejos Stok Center. Atualmente, são 30 unidades no Estado e a meta, até 2027, é dobrar esse número, como revelou o presidente da Comercial Zaffari, Sérgio Zaffari, em entrevista à coluna Minuto Varejo, do Jornal do Comércio.