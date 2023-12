Investimento:

R$ 24 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Urbia Cânions Verdes

Cidade: Cambará do Sul

Área: Infraestrutura

Investimentos em 2022:

R$ 20,5 milhões

O Parque Nacional da Serra Geral e o Parque dos Aparados da Serra, em Cambará do Sul, administrados pela Urbia Cânions Verdes, tiveram entregas de melhorais em 2023.

As obras fazem parte do plano de investimentos de R$ 24 milhões da concessionária neste ano no Estado. O recurso faz parte do financiamento de R$ 247 milhões obtido pela empresa junto ao Fundo Clima do BNDES para desenvolver projetos sustentáveis entre os parques que administra em todo o País.