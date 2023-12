Indústria investe na produção limpa

As incertezas no cenário econômico refletem-se nos investimentos do setor industrial. Embora tenham sido identificados 122 empreendimentos com aportes acima de R$ 10 milhões, a soma total caiu. Foram R$ 13,2 bilhões em aportes rastreados pelo Anuário, quase 10% a menos do que os R$ 14,5 bilhões de 2022.

De acordo com o economista Martinho Lazzari, os efeitos do agro são sentidos na produção industrial. "Produzimos muitos bens de capital relacionados à produção agrícola, como máquinas e equipamentos. Se no RS houve prejuízos nas safras, e redução do poder de compra do agricultor, nacionalmente, afetou os números da produção e de investimentos." Houve redução, por exemplo, de 25% nos investimentos de cooperativas, em sua maioria ligadas ao agro.

"Há projetos para investimentos e até recursos, mas há muitas incertezas com relação ao que virá do governo central em relação às metas fiscais, reformas e política de juros. O setor industrial restringiu-se mais aos investimentos que já estavam em andamento e que eram fundamentais para a produção, mas o compasso é de espera", aponta o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.