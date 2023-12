Leite diz que cifra de 2023 deve ser celebrada

O governador Eduardo Leite avalia que a cifra de R$ 62,6 bilhões de investimentos anunciados ou realizados no Rio Grande do Sul em 2023 deve ser celebrada. O valor final do indicador do Anuário de Investimentos ficou estável em relação a 2022, quando também foram registrados R$ 62,6 bilhões de aportes no Estado.

"É importante pegar o filme completo. Observamos uma escalada dos investimentos ao longo dos últimos anos. Em relação ao último ano (2023 na comparação com 2022), tem uma estabilidade. Mas vem de uma sequência de aumentos importantes de investimentos no Estado", observa Leite.

Neste contexto, o governador avalia que a cifra de R$ 62,6 bilhões é um volume expressivo. "São investimentos que merecem ser celebrados", resumiu, em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio.

Leite afirmou que o Estado seguirá trabalhando para criar condições de crescimento dos investimentos. Entretanto, observou que há fatores externos. "Não somos uma ilha, dependemos de circunstâncias econômicas do País e do mundo. Mas, no que depender do governo do Estado, vamos criar condições para que possamos ter crescimento desses investimentos ao longo dos próximos anos."

O governador ainda citou circunstâncias de 2023 que impactaram no resultado, como o novo ciclo de governo em âmbito federal, a taxa de juros e incertezas globais.

Em relação à redução nos investimentos do governo do Estado, Leite citou a queda abrupta da arrecadação. "Ainda assim, R$ 1,3 bilhão é um investimento robusto, comparado ao que o Estado tinha capacidade de fazer antes."