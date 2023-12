Investimento: R$ 12 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Station Lodge

Cidade: Passo Fundo

Área: Empreendimentos imobiliários

Uma das apostas do projeto imobiliário Station Lodge, que está sendo construído em Passo Fundo, no Norte do Estado, é um centro de eventos com 450 lugares que ficará no térreo do prédio de 24 andares. Serão 500 metros quadrados, que poderão ser divididos em até três salas. Foram aportados R$ 12 milhões até agora. O investimento total não foi revelado.