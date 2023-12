Investimento: R$ 350 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: MRV

Cidades: Diversas

Área: Empreendimentos imobiliários

A MRV, maior construtora do País, investiu R$ 350 milhões em 2023 no RS, com uma expectativa de valores gerados em vendas de R$ 400 milhões. Entre os empreendimentos destacados neste ano está o 38º desde que a MRV chegou a Porto Alegre, e o 83º no Rio Grande do Sul. Desde que chegou ao Estado, em 2008, a MRV já comercializou R$ 3,2 bilhões.