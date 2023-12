Investimento: R$ 50 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Lagos Loteadora

Cidade: Eldorado do Sul

Área: Empreendimentos imobiliários

A Lagos Loteadora investe R$ 50 milhões para criar um condomínio fechado, com 509 terrenos em Eldorado do Sul. Com área total de 18 hectares, o empreendimento conta com parques lineares, espelho d'água e espaço de lazer.